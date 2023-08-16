رباعي المصري إلى الداخلية على سبيل الإعارة

أتم نادي الداخلية إجراءات الحصول على خدمات 4 لاعبين من النادي المصري على سبيل الإعارة.

وحصل الداخلية على خدمات الرباعي: أحمد شداد (لاعب وسط) وإبراهيم ناجي (قلب دفاع) و لؤي فهمي (ظهير أيسر) وأحمد عبد الرسول (حارس مرمى).

وتعاقد الداخلية مع رباعي النادي المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ميمي عبد الرازق المدير الفني الحالي لنادي الداخلية سبق وأن عمل في منصب رئيس قطاع الناشئين في المصري.

وكان نادي الداخلية قد أتم إجراءات التعاقد مع أنس شندي لاعب منتخب السويس خلال فترة الصيفية الجارية.

وحصل نادي الداخلية على خدمات مصطفى معوض مدافع بتروجت لمدة موسمين.

كما دعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع محمد أشرف ناشئ الزمالك السابق (مواليد 2006).

كما تعاقد الفريق مع محمود حسونة لاعب وسط النصر والذي تألق الموسم الماضي في الدرجة الثانية.

وعلى صعيد آخر رحل كريستوفر جون محترف الداخلية إل إلى فريق الزوراء العراقي.

وضمن الداخلية البقاء في الدوري بآخر جولة، وذلك بفضل الفوز على أسوان 4-2 في المباراة الأخيرة، التي قادت لهبوط الأخير.