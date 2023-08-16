السابع.. المصري يضم يوسف الجوهري

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 22:50

كتب : FilGoal

يوسف الجوهري

أعلن المصري اليوم الأربعاء رسميا انضمام يوسف الجوهري قادما من المقاولون العرب.

اللاعب صاحب الـ25 عاما خاض مع المقاولون 74 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفين.

وأصبح يوسف الجوهري سابع صفقات المصري الصيف الجاري بعد كل من سمير فكري ومحمد الشامي وميدو جابر وباهر المحمدي وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

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يأتي ذلك استمرارا من المصري لدعم المدير الفني الجديد للفريق والعائد له لولاية ثانية علي ماهر استعدادا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري سدد 4 ملايين جنيه لنادي المقاولون العرب مقابل التعاقد مع يوسف الجوهري.

كما علم FilGoal.com في وقت سابق أن المصري قد أتم اتفاقه مع المقاولون العرب لضم يوسف الجوهري.

وسينضم لاعب الوسط بعقد مدته 4 سنوات.

المصري المقاولون يوسف الجوهري
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