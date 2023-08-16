عمر فايد: سأقدم كل ما لدي من أجل فنربخشة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 22:34

كتب : FilGoal

عمر فايد

أعرب عمر فايد مدافع فنربخشة الجديد عن سعادته بانضمامه للفريق واصفا إياه بأكبر ناد في تركيا.

عمر فايد

النادي : فنرباهتشة

فنرباهتشة

وأعلن فنربخشة اليوم الأربعاء انضمام عمر فايد قادما من المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وتحدث عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي لقناة ناديه التليفزيونية قائلا: "أنا سعيد للغاية لكوني هنا".

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وأكمل "أود شكر الرئيس والإدارة والمدير الفني لجلبي إلى هنا وجعلي جزء من أكبر ناد في تركيا".

وأتم "أود أيضا شكر الجماهير على الاستقبال الرائع منذ أول يوم تم الإعلان فيه عن الصفقة، سأعمل بجد وأقدم أفضل ما لدي من أجل فنبرخشة".

وقال فنربخشة في بيان عبر تويتر قبل عدة أيام:

استمرارا لتحضيرات موسم 2023-2024، إدارة كرة القدم تأخذ خطوات لإعادة هيكلة الفريق للفترة المقبلة.

بدأ نادينا المفاوضات لضم عمر فايد، المدافع المصري الذي ولد عام 2003، والذي يعد موهبة عالية.

وتم دعوة اللاعب إلى اسطنبول لإجراء الكشف الطبي وإنهاء المفاوضات.

وسيتم التخطيط لمستقبل فايد في الأيام المقبلة مع الجهاز الفني، وسيبدأ بالعمل مع الفريق حتى تنتهي الإجراءات الرسمية.

على الجانب الآخر أعلن المقاولون العرب موافقته على انتقال عمر فايد إلى فنربخشة التركي.

وقال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي إنه يتمنى التوفيق لعمر فايد مؤكدا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية.

وأوضح أن عمر فايد كان بمثابة المشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني وفي إطار استراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية.

وقال فتحي إنه من البداية وقبل تلقي أي عروض كان واضحا بأن عمر فايد سينتقل من المقاولون العرب إلى أوروبا مباشرة وعمل على هذا الهدف حتى تلقى النادي عرض فنربخشة التركي والذي يعد من أعرق الفرق التركية والأوروبية.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العربي في 29 مباراة، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وبحسب موقع "GazeteFutbol" التركي، فإن فنربخشة سيقوم بإعارة عمر فايد بمجرد إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأوضحت التقارير أن قرار فنربخشة يأني من أجل حصول اللاعب على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

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