سلة – الاتحاد السكندري يضم المحترف الأمريكي شانون شورتر

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد رسميا مع الأمريكي شانون شورتر كلاعب محترف لفريق كرة السلة بالنادي.

وجاء التعاقد مع اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح، بناء على رغبة أحمد عمر المدير الفني للفريق.

وسيشارك شورتر مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية لكرة السلة التي تقام في قطر بداية من 1 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يسافر الاتحاد السكندري إلى معسكر خارجي من أجل الاستعداد للبطولة العربية للأندية وأيضا للموسم الجديد.

وسينضم اللاعبين الدوليين لتدريبات الاتحاد السكندري يوم 10 سبتمبر المقبل عقب نهاية مشاركة منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة.