تقرير: سفيان أمرابط في الطريق إلى ليفربول

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 22:18

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط مع ماتيو كوفاسيتش - المغرب أمام كرواتيا

اقترب ليفربول من حسم صفقة التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي.

ويمتد عقد أمرابط مع فيورنتينا لعام آخر، حيث ينتهي في يونيو 2024، ولكن مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبحسب موقع " Sportwereld" الهولندي، فإن سفيان أمرابط في طريقه إلى ليفربول خلال هذا الصيف.

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وأوضحت التقارير أن ليفربول في طريقه لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة في الأيام المقبلة.

ويسعى ليفربول لضم لاعب خط وسط جديد بعد رحيل العديد من نجوم الوسط هذا الصيف.

وانتقل جوردان هندرسون لصفوف الاتفاق السعودي وذهب بعده فابينيو إلى اتحاد جدة.

وتفوق تشيلسي على ليفربول في صفقة موسيس كايسيدو وفي طريقه لتكرار السيناريو ذاته في صفقة روميو لافيا.

سفيان أمرابط سبق له الارتباط بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد وكذل أتليتكو مدريد.

وارتبط أيضا اسم بايرن ميونيخ باللاعب الدولي المغربي، الذي ساهم في تحقيق أسود الأطلس للمركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب أمرابط 29 مباراة في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وصنع هدفا واحدا.

كما خاض مع الفيولا جميع المباريات الـ 13 في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي خسر الفريق مباراته النهائية أمام وست هام يونايتد.

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