أبو عبلة رئيسا للجهاز الطبي في فيوتشر

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 21:33

كتب : FilGoal

أحمد أبو عبلة مع الجهاز الفني لـ فيوتشر

انضم أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي السابق في الأهلي إلى نادي فيوتشر عقب رحيله من القلعة الحمراء.

وتولى أحمد أبو عبلة منصب رئيس الجهاز الطبي لفريق فيوتشر.

وأصبح أبو عبلة أحد أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري الجديد في فيوتشر.

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وبدأ أبو عبلة مهام عمله بشكل رسمي مع فيوتشر استعدادا للموسم الجديد.

ورحل أبو عبلة عن الأهلي ليتولى بدلا منه تامر أبو العينين استشاري العظام.

وتولى أبو عبلة مهمة طبيب الأهلي خلفا لخالد محمود الذي انتقل للعمل مع أهلي جدة السعودي.

وأعلن فيوتشر تولي البرتغالي ريكاردو فورمسينيو تدريب الفريق بشكل رسمي. وذلك خلفا لـ علي ماهر مدرب الفريق السابق.

وخاض البرتغالي ريكاردو فورمسينيو المران الجماعي الأول له مع فيوتشر.

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