الصفقة الرابعة – الداخلية يتعاقد مع لاعب منتخب السويس

أتم نادي الداخلية إجراءات التعاقد مع أنس شندي خلال فترة الصيفية الجارية.

وانضم شندي لصفوف نادي الداخلية قادما من صفوف منتخب السويس.

وسدد نادي الداخلية قيمة انتقال أنس شندي لنادي منتخب السويس وضم اللاعب لمدة 3 سنوات.

وبات شندي الصفقة الرابعة التي يبرمها نادي الداخلية خلال هذا الصيف.

وحصل نادي الداخلية على خدمات مصطفى معوض مدافع بتروجت لمدة موسمين.

وكان الداخلية قد دعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع محمد أشرف ناشئ الزمالك السابق (مواليد 2006).

كما تعاقد الفريق مع محمود حسونة لاعب وسط النصر والذي تألق الموسم الماضي في الدرجة الثانية.

وعلى صعيد آخر رحل كريستوفر جون محترف الداخلية إل إلى فريق الزوراء العراقي.

وضمن الداخلية البقاء في الدوري بآخر جولة، وذلك بفضل الفوز على أسوان 4-2 في المباراة الأخيرة، التي قادت لهبوط الأخير.