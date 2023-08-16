سلة – الاتحاد يجدد تعاقد أحمد عادل

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 21:06

كتب : هاني العوضي

أحمد عادل دولا - الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد تعاقد أحمد عادل "دولا" لاعب فريق كرة السلة.

وكشف الاتحاد عن تجديد تعاقد صانع الألعاب أحمد عادل لمدة 3 مواسم مقبلة.

وشهدت جلسة التوقيع بين أحمد عادل ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد.

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ومن المنتظر أن يسافر الاتحاد السكندري إلى معسكر خارجي من أجل الاستعداد للبطولة العربية للأندية وأيضا للموسم الجديد.

وسينضم اللاعبين الدوليين لتدريبات الاتحاد السكندري يوم 10 سبتمبر المقبل عقب نهاية مشاركة منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة.

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