تشكيل السوبر الأوروبي - جفارديول أساسي مع مانشستر سيتي.. وبونو يحرس مرمى إشبيلية

دفع جوسيب جوارديولا بالمدافع الكرواتي الجديد يوشكو جفارديول في تشكيل فريقه الأساسي أمام إشبيلية في السوبر الأوروبي.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي غياب بيرناردو سيلفا عن المباراة، كما عاد الثنائي جون ستونز وروبن دياز لمقاعد البدلاء.

وتقام المباراة بين مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي في ملعب جيورجيوس كاراسيكي في اليونان.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – جفارديول – ناثان أكي

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – فيل فودين

الهجوم: كول بالمر – إيرلينج هالاند – جاك جريليش

بينما جاء تشكيل إشبيلية كالآتي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: خيسوس نافاس – لويك باد – نيمانيا جوديلج – ماركوس أكونيا

الوسط: خوان جوردان – إيفان راكيتيتش – أوليفر توريس

الهجوم: لوكاس أوكامبوس – إريك لاميلا – يوسف النصيري