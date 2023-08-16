ذا صن: دي خيا يوافق على الانتقال لـ بايرن.. وعقبة وحيدة

أعطى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا موافقته على الانتقال لبايرن ميونيخ.

وبات دي خيا لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنصرم.

وبحسب "ذا صن" البريطانية، فإن دي خيا وافق على الانتقال لصفوف بايرن ميونيخ خلال هذا الصيف.

وأوضحت التقارير أن دي خيا أبلغ ممثليه بموافقته على الانتقال بعد تواصل النادي البافاري معهم.

وأشارت التقارير أن عقبة وحيدة تقف أمام انتقال دي خيا لبايرن تتمثل في منح العملاق الألماني الأولوية لضم أورتيجا حارس مانشستر سيتي.

ولكن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يتمسك ببقاء حارسه الثاني ضمن صفوف فريقه ما قد يمهد الطريق أمام انضمام دي خيا لبايرن ميونيخ.

ويبحث بايرن عن حارس ليشارك في بداية الموسم الجديد انتظارا لعودة المصاب مانويل نوير، في ظل إمكانية رحيل يان سومر هذا الصيف.

وأعلن دي خيا رحيله عن يونايتد بعد 12 عاما قضاهم في صفوف الفريق بنهاية تعاقده.

وانضم دي خيا صاحب الـ32 عاما إلى يونايتد في عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد.

وخاض الإسباني مع يونايتد 545 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 190 مرة واستقبل 590 هدفا.

وتوج دي خيا مع يونايتد بالدوري الإنجليزي مرة والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنلجيزي.

كما ظفر بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات.

هذا بالإضافة لحصوله على جائزة القفاز الذهبي مرتين والتي تُمنح لأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي.

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد أربع مرات بتصويت الجماهير وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

وظفر بالجائزة ذاتها لكن بتصويت زملائه أربع مرات أيضا.