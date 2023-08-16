مجانا من أجل ناديه.. كازورلا يعود إلى ريال أوفييدو

أعلن ريال أوفييدو الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني عودة سانتي كازورلا إلى صفوفه رسميا.

سانتي كازورلا النادي : ريال أوفييدو ريال أوفييدو

وأوضح النادي الإسباني أن كازورلا صاحب الـ38 عاما سيرتدي قميص الفريق لمدة موسم مقبل بعدما انضم له في صفقة انتقال حر.

لاعب أرسنال السابق سيحصل على أقل راتب مسموح به وفقا لقواعد رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

كما أن كازورلا وافق على التنازل عن كافة عوائد حقوق الصور الخاصة به لصالح ريال أوفيدو بشرط أن يتم التبرع بنسبة 10% من مبيعات القمصان التي تحمل اسمه للاستثمار في أكاديمية النادي.

كازورلا عندما كان طفلا في أكاديمية أوفييدو

وكان كازورلا بدأ مسيرته في أكاديمية الشباب الخاصة بريال أوفيدو قبل أن ينتقل إلى فياريال ثم ريكرياتيفو دي هويلفا ومالاجا وأرسنال والسد القطري.

وخلال تواجده مع السد في آخر تجاربه لعب كازورلا 96 مباراة سجل خلالهم 38 هدفا وصنع 36 آخرين.