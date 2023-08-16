مجانا من أجل ناديه.. كازورلا يعود إلى ريال أوفييدو
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 20:44
كتب : FilGoal
أعلن ريال أوفييدو الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني عودة سانتي كازورلا إلى صفوفه رسميا.
سانتي كازورلا
النادي : ريال أوفييدو
وأوضح النادي الإسباني أن كازورلا صاحب الـ38 عاما سيرتدي قميص الفريق لمدة موسم مقبل بعدما انضم له في صفقة انتقال حر.
لاعب أرسنال السابق سيحصل على أقل راتب مسموح به وفقا لقواعد رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".
🧙#RealOviedo 🔵⚪ pic.twitter.com/6AdyFH2diG— Real Oviedo (@RealOviedo) August 16, 2023
كما أن كازورلا وافق على التنازل عن كافة عوائد حقوق الصور الخاصة به لصالح ريال أوفيدو بشرط أن يتم التبرع بنسبة 10% من مبيعات القمصان التي تحمل اسمه للاستثمار في أكاديمية النادي.
كازورلا عندما كان طفلا في أكاديمية أوفييدو
وكان كازورلا بدأ مسيرته في أكاديمية الشباب الخاصة بريال أوفيدو قبل أن ينتقل إلى فياريال ثم ريكرياتيفو دي هويلفا ومالاجا وأرسنال والسد القطري.
وخلال تواجده مع السد في آخر تجاربه لعب كازورلا 96 مباراة سجل خلالهم 38 هدفا وصنع 36 آخرين.