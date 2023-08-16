بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة ينطلق بثلاثية في الدوري القطري

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

حمدي فتحي

قاد حمدي فتحي نادي الوكرة لتحقيق النقاط الثلاث الأولى في الدوري القطري.

وانضم حمدي فتحي لصفوف الوكرة خلال هذا الصيف قادما من الأهلي.

وفاز الوكرة على معيذر بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من الدوري القطري.

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وسجل الجزائري محمد بن يطو الهدف الأول في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد متابعة رائعة للكرة المرتدة من حاس معيذر.

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وأضاف أيوب عسال الهدف الثاني من تسديدة قوية عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وعزز أيوب عسال تقدم الوكرة وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 70 بعد استغلال خطا من حارس مرمى معيذر.

وشارك حمدي فتحي طوال الـ90 دقيقة في أولى مباريات فريقه بالدوري القطري.

الدوري القطري حمدي فتحي
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