تقرير إيطالي: السعودية تبحث إمكانية مشاركة بطل الدوري في أبطال أوروبا

تبحث السعودية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إمكانية مشاركة بطل الدوري المحلي في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-2025.

ووفقا لما ذكره موقع "كورييري ديلو سبورت" الإيطالي في تقرير له اليوم الأربعاء فإن السعودية ترغب في استخدام بطاقة للحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري الأبطال والذي سيشهد مشاركة 36 فريقا بدلا من 32.

وأوضح التقرير أن تلك الخطوة تأتي رغبة من السعودية في منافسة أنديتها أمام أندية القمة واكتساب العديد من الخبرات للاعبين كذلك.

ولم يشر التقرير لنتيجة تلك المباحثات التي زعم تواجدها حاليا أو مدى تطورها.

ومن المقرر في النظام الجديد لدوري الأبطال أن يخوض كل فريق ثماني مباريات بواقع أربعة في أرضه ومثلهم خارجهم بدلا من ستة سابقا.

وستتأهل الفرق الثمانية الأولى لمرحلة خروج المغلوب بينما تتنافس الفرق التي تحتل المركز التاسع لـ24 في مباريات ذهاب وإياب والمنتصر يتأهل لدور الـ16.