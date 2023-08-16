عاد حيث تألق.. أحمد أيمن منصور إلى المصري

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

أحمد أيمن منصور

أعلن المصري اليوم الأربعاء رسميا عودة لاعبه أحمد أيمنة منصور إلى صفوف الفريق.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اقتراب المصري من إتمام ضم أحمد أيمن منصور.

أحمد أيمن منصور سبق له اللعب في صفوف المصري في الفترة ما بين 2015 لـ2018.

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وارتدى أحمد أيمن منصور قميص المصري 71 مرة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

فيما خاض اللاعب صاحب الـ29 عاما قميص بيراميدز 59 مرة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

وقضى أحمد أيمن الموسم الماضي رفقة طلائع الجيش وخاض 27 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

وأصبح أحمد أيمن سادس صفقات المصري الصيف الجاري بعد كل من سمير فكري ومحمد الشامي وميدو جابر وباهر المحمدي وأحمد عيد.

المصري أحمد أيمن منصور
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