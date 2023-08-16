عاد حيث تألق.. أحمد أيمن منصور إلى المصري

أعلن المصري اليوم الأربعاء رسميا عودة لاعبه أحمد أيمنة منصور إلى صفوف الفريق.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اقتراب المصري من إتمام ضم أحمد أيمن منصور.

أحمد أيمن منصور سبق له اللعب في صفوف المصري في الفترة ما بين 2015 لـ2018.

وارتدى أحمد أيمن منصور قميص المصري 71 مرة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

لف الملعب دور بنحبك يا منصور ✌ عودة أحمد منصور لاعباً للنسور الخضراء 🔙🦅💚#AlMasrySC pic.twitter.com/K2OYQYKrWo — Al-Masry SC (@AlMasrySC) August 16, 2023

فيما خاض اللاعب صاحب الـ29 عاما قميص بيراميدز 59 مرة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

وقضى أحمد أيمن الموسم الماضي رفقة طلائع الجيش وخاض 27 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

وأصبح أحمد أيمن سادس صفقات المصري الصيف الجاري بعد كل من سمير فكري ومحمد الشامي وميدو جابر وباهر المحمدي وأحمد عيد.