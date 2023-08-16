إيقاف تشافي ورافينيا
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 19:52
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري الإسباني إيقاف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة لمدة مباراتين.
وسيغيب تشافي عن برشلونة أمام كل من قادش وفياريال في الدوري الإسباني بسبب الإيقاف.
يأتي ذلك بعد تعرض تشافي للطرد أمام خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
كما تم توقيع العقوبة ذاتها على رافينيا لاعب الفريق بسبب طرده في المباراة ذاتها.
وتعرض تشافي للطرد بعد اعتراضه على قرارات حكم المباراة، فيما خرج البرازيلي رافينيا مطرودا بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي خيتافي.
وانتهت مباراة خيتافي ضد برشلونة بالتعادل السلبي ليفشل حامل لقب الدوري الإسباني في الفوز خلال أولى جولات الموسم الجديد.
ويستضيف برشلونة فريق قادش في المباراة المقبلة بالدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.
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