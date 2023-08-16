الصفقة 12.. زد يعلن ضم قطة من بيراميدز
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 19:14
كتب : بسام أبو بكر
أعلن نادي زد التعاقد رسميا مع أحمد عاطف "قطة" قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وقضى "قطة" الموسم الماضي معارا من بيراميدز للمقاولون العرب.
ويشغل اللاعب البالغ 20 عاما مركزي الظهير والجناح الأيمن.
وخاض الموسم الماضي 26 مباراة بقميص ذئاب الجيل صنع هدفين.
وساهم مع منتخب مصر الأولمبي في التأهل لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل وصيفا خلف المغرب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
وأعلن نادي زد عن 12 صفقة رسمية حتى الآن كالآتي:
محمد إسماعيل وجرجس مجدي من إنبي
الجامبي محمد سوانيه
التنزاني محسني ماليما
معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني
عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة
إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود.
بيتر موتوموسي لاعب فيتا كلوب.
محمد أشرف إعارة من الأهلي
مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق
حمدي ياسر من الأهلي
أحمد سيد عبد النبي من الأهلي
احمد عاطف قطة من بيراميدز