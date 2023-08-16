الصفقة 12.. زد يعلن ضم قطة من بيراميدز

عاد حيث تألق.. أحمد أيمن منصور إلى المصري

"أسد جديد".. الوحدة السعودي يتعاقد مع جواد الياميق

زياد فرج إلى المقاولون العرب معارا من المصري

خبر في الجول – إنبي لن يتحرك قانونيا ضد أحمد عيد بعد انتقاله للمصري.. وموقف المنع من القيد

في الجول يكشف قصة عرض الـ 5 مليون دولار لـ زيزو من السعودية.. وموقف كل الأطراف

مانشستر يونايتد يصدر بيانا بشأن مستقبل جرينوود

مصدر من المحلة لـ في الجول: طلبنا 35 مليون للتخلي عن ثنائي الفريق للمصري

الصفقة التاسعة.. الاتحاد يضم أحمد الشيخ