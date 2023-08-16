زياد فرج إلى المقاولون العرب معارا من المصري
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 19:05
كتب : حامد وجدي
أتم نادي المقاولون العرب إجراءات التعاقد مع زياد فرج لاعب النادي المصري.
زياد فرج
النادي : المقاولون العرب
وسينضم زياد فرج إلى المقاولون العرب لمدة موسمين على سبيل الإعارة.
وبات زياد فرج الصفقة الرابعة لنادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وسبق وأن تعاقد المقاولون العرب مع عربي بدر من الأهلي وإسلام عبد النعيم من الاتحاد السكندري وكليهما في صفقة انتقال حر.
كما تعاقد المقاولون مع عمرو مرعي لمدة 3 سنوات قادما من انبي.
زياد فرج صاحب الـ21 عاما شارك مع المصري في 41 مباراة وصنع هدفا وحيدا.
وأنهى المقاولون الموسم الماضي من الدوري في المركز الخامس.
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