تقرير تركي: فنربخشة سيعير عمر فايد بعد إتمام التعاقد

استقر فنربخشة التركي على إعارة لاعبه الجديد عمر فايد بمجرد إتمام التعاقد بشكل رسمي.

وأعلن نادي فنربخشة التركي عن اقترابه من التعاقد الرسمي مع عمر فايد مدافع المقاولون العرب.

وبحسب "GazeteFutbol" التركي، فإن فنربخشة سيقوم بإعارة عمر فايد بمجرد إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأوضحت التقارير أن قرار فنربخشة يأني من أجل حصول اللاعب على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

وقال فنربخشة في بيان عبر تويتر في وقت سابق:

استمرارا لتحضيرات موسم 2023-2024، إدارة كرة القدم تأخذ خطوات لإعادة هيكلة الفريق للفترة المقبلة.

بدأ نادينا المفاوضات لضم عمر فايد، المدافع المصري الذي ولد عام 2003، والذي يعد موهبة عالية.

وتم دعوة اللاعب إلى اسطنبول لإجراء الكشف الطبي وإنهاء المفاوضات.

وسيتم التخطيط لمستقبل فايد في الأيام المقبلة مع الجهاز الفني، وسيبدأ بالعمل مع الفريق حتى تنتهي الإجراءات الرسمية.

على الجانب الآخر أعلن المقاولون العرب موافقته على انتقال عمر فايد إلى فنربخشة التركي.

وقال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي إنه يتمنى التوفيق لعمر فايد مؤكدا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية.

وأوضح أن عمر فايد كان بمثابة المشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني وفي إطار استراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية.

وقال فتحي إنه من البداية وقبل تلقي أي عروض كان واضحا بأن عمر فايد سينتقل من المقاولون العرب إلى أوروبا مباشرة وعمل على هذا الهدف حتى تلقى النادي عرض فنربخشة التركي والذي يعد من أعرق الفرق التركية والأوروبية.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.