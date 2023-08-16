في الجول يكشف قصة عرض الـ 5 مليون دولار لـ زيزو من السعودية.. وموقف كل الأطراف

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 18:43

كتب : أحمد شوقي صلاح

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

هل يرحل أحمد سيد "زيزو" عن الزمالك هذا الصيف؟ وصلت عروض رسمية بالفعل، لكن ما الموقف الآن؟

يكشف لكم FilGoal.com القصة الكاملة للعرضين السعوديين الذين وصلا لـ زيزو، وموقف كافة الأطراف.

وكل ما يلي هو الترتيب الزمني للأحداث في قصة عروض السعودية لـ زيزو.

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-زيزو ووالده عقدا جلسة مع أحمد مرتضى وجمال عبد الحميد ممثلا الزمالك قبل يومين وأخطراهما بورود عرضين سعوديين من ناديي الشباب والخليج، واستفسرا عن موقف المستحقات المتأخرة.

-الزمالك أبلغ زيزو أن مستحقاته المتأخرة ستتوفر مع بداية الأسبوع المقبل.

-اليوم الأربعاء، والد زيزو أبلغ مسؤولي الزمالك بوصول عرض رسمي من نادي الشباب السعودي مقابل 5 مليون دولار، على أن يحصل زيزو على راتب قرابة 100 مليون جنيه.

-الزمالك حتى الآن متمسك باللاعب وليس مطروحا للبيع. أحمد مرتضى أخطر والد زيزو إنه سيعرض الأمر على مجلس الإدارة، لكنه واثق من الرفض.

-مصدر مقرب من زيزو قال لـ FilGoal.com: "رغبة اللاعب هي الاحتراف مع زيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه الزمالك نظير الصفقة".

يذكر أن عقد زيزو الحالي مع الزمالك مستمر حتى عام 2025، ولا يوجد فيه شرط جزائي.

صاحب الـ27 عاما خاض 49 مباراة مع الزمالك بمختلف البطولات خلال الموسم المنقضي. سجل فيهم 24 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويملك زيزو 29 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم هدفين.

الزمالك الشباب أحمد سيد زيزو
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