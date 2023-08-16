خبر في الجول – إنبي لن يتحرك قانونيا ضد أحمد عيد بعد انتقاله للمصري.. وموقف المنع من القيد

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 18:59

كتب : حامد وجدي

أحمد عيد مع الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

لن يتحرك إنبي قانونيا ضد لاعبه السابق أحمد عيد بعد انضمامه إلى صفوف المصري رسميا أمس الثلاثاء.

أحمد عيد

النادي : المصري

إنبـي

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي يعرف أنه لا يستطيع ضم عيد أو معاقبته بسبب عدم تحرير عقد مع اللاعب بعد انتهاء فترة استعارته من الزمالك.

وكان أحمد عيد قضى الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى إنبي وكان الفريق البترولي يؤكد وجود عقد وقع عليه اللاعب يفيد بأحقية ضمه نهائيا.

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وحضر عيد جلسة تحقيق في اتحاد الكرة قبل عدة أيام بعد شكوى إنبي وأكد اللاعب عدم تفاقه مع إنبي على أي شيء من أي نوع.

كما نفى خلال الجلسة حسبما علم FilGoal.com آنذاك كونه قد ماطل مع إنبي بخصوص الانتقال، حيث كانت رغبته واضحة على حد قوله وهي العودة إلى نادي الزمالك.

فيما علم FilGoal.com أن سبب شكوى إنبي في ذلك الوقت ضد اللاعب سببها أن اللاعب عاد إلى الزمالك وشارك في تدريبات الفريق قبل نهاية الموسم.

المنع من القيد

تلقى إنبي إخطارا من المحكمة الرياضية بإيقافه من القيد لثلاث فترات بعد عدم سداده مستحقات لاعبه السابق زياد بوغطاس والبالغة 911 ألف دولار.

وفسخ بوغطاس تعاقده مع إنبي في أكتوبر 2021 ولم يكمل تعاقده الممتد حتى 2023 لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي ينوي دفع تلك المستحقات ليتم رفع العقوبة عنه مباشرة ويستطيع قيد صفقاته بشكل طبيعي استعدادا للموسم المقبل.

إنبي أحمد عيد زياد بوغطاس
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