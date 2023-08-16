مساعد مورينيو السابق.. البرتغالي ريكاردو فورمسينيو مدربا لـ فيوتشر

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

البرتغالي ريكاردو فورمسينيو

أعلن نادي فيوتشر التعاقد رسميا مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورمسينيو لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وترك المدرب البرتغالي تدريب فريق "ذا سترونجست" بعد شهرين من تولي مسؤولية الفريق البوليفي.

وترك البرتغالي البالغ من العمر 66 عاما فريق في صدارة الدوري البوليفي برصيد 43 نقطة من 21 مباراة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.

أخبار متعلقة:
مصدر من المحلة لـ في الجول: طلبنا 35 مليون للتخلي عن ثنائي الفريق للمصري الصفقة التاسعة.. الاتحاد يضم أحمد الشيخ مصدر من الوحدة السعودي لـ في الجول: تفصلنا بعض الأمور لضم طارق حامد

وقادهم في 10 مباريات رسمية حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4.

ويعود فورموسينيو مجددا للكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق له تدريب الهلال السوداني وأولمبيك خربيكة المغربي والخليج السعودي.

وعمل البرتغالي مساعدا من قبل لـ جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنام الإنجليزيان.

وينافس فيوتشر الموسم المقبل في الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الموسم المنقضي.

ولن يكون ريكاردو فورموسينيو البرتغالي الوحيد في الدوري الموسم المقبل، إذ يتواجد برونو روماو في قيادة فاركو.

وقاد علي ماهر فيوتشر في 82 مباراة فاز في 38 وتعادل في 24 وخسر 20 بجميع المسابقات.

واختتم فيوتشر منافسات الموسم الماضي بمسابقة الدوري في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وتولي علي ماهر مهمة تدريب فيوتشر في سبتمبر 2021، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلي دور المجموعات.

كما تُوج علي ماهر مع فيوتشر بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.

فيوتشر الدوري المصري
نرشح لكم
عاد حيث تألق.. أحمد أيمن منصور إلى المصري الصفقة 12.. زد يعلن ضم قطة من بيراميدز خبر في الجول – إنبي لن يتحرك قانونيا ضد أحمد عيد بعد انتقاله للمصري.. وموقف المنع من القيد في الجول يكشف قصة عرض الـ 5 مليون دولار لـ زيزو من السعودية.. وموقف كل الأطراف مصدر من المحلة لـ في الجول: طلبنا 35 مليون للتخلي عن ثنائي الفريق للمصري الصفقة التاسعة.. الاتحاد يضم أحمد الشيخ استعدادا للموسم الجديد.. ثماني مباريات ودية لـ الاتحاد السكندري اخصائي التأهيل بـ الأهلي يعلن رحيله عن النادي
أخر الأخبار
عاد حيث تألق.. أحمد أيمن منصور إلى المصري 12 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف تشافي ورافينيا 20 دقيقة | الدوري الإسباني
"أسد جديد".. الوحدة السعودي يتعاقد مع جواد الياميق 32 دقيقة | السعودية
رخصة العمل.. ماذا يمنع اللاعبون العرب من الانتقال الى الدوري الانجليزي 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقة 12.. زد يعلن ضم قطة من بيراميدز 59 دقيقة | ميركاتو
زياد فرج إلى المقاولون العرب معارا من المصري ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – إنبي لن يتحرك قانونيا ضد أحمد عيد بعد انتقاله للمصري.. وموقف المنع من القيد ساعة | الدوري المصري
تقرير تركي: فنربخشة سيعير عمر فايد بعد إتمام التعاقد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي