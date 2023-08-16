مساعد مورينيو السابق.. البرتغالي ريكاردو فورمسينيو مدربا لـ فيوتشر

أعلن نادي فيوتشر التعاقد رسميا مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورمسينيو لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وترك المدرب البرتغالي تدريب فريق "ذا سترونجست" بعد شهرين من تولي مسؤولية الفريق البوليفي.

وترك البرتغالي البالغ من العمر 66 عاما فريق في صدارة الدوري البوليفي برصيد 43 نقطة من 21 مباراة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.

وقادهم في 10 مباريات رسمية حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4.

ويعود فورموسينيو مجددا للكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق له تدريب الهلال السوداني وأولمبيك خربيكة المغربي والخليج السعودي.

وعمل البرتغالي مساعدا من قبل لـ جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنام الإنجليزيان.

وينافس فيوتشر الموسم المقبل في الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الموسم المنقضي.

ولن يكون ريكاردو فورموسينيو البرتغالي الوحيد في الدوري الموسم المقبل، إذ يتواجد برونو روماو في قيادة فاركو.

وقاد علي ماهر فيوتشر في 82 مباراة فاز في 38 وتعادل في 24 وخسر 20 بجميع المسابقات.

واختتم فيوتشر منافسات الموسم الماضي بمسابقة الدوري في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وتولي علي ماهر مهمة تدريب فيوتشر في سبتمبر 2021، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلي دور المجموعات.

كما تُوج علي ماهر مع فيوتشر بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.