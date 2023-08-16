مصدر من المحلة لـ في الجول: طلبنا 35 مليون للتخلي عن ثنائي الفريق للمصري

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 18:05

كتب : هاني العوضي

الأهلي - غزل المحلة - أحمد النادري

حدد نادي غزل المحلة السعر المطلوب لبيع ثنائي الفريق أحمد النادري ومصطفى العش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصطفى العش

النادي : غزل المحلة

أحمد النادري

النادي : غزل المحلة

المصري
غزل المحلة

ويسعى النادي المصري لضم الثنائي ليواصل تدعيم صفوفه بقوة استعدادا لدوري الموسم المقبل.

وقال مصدر من غزل المحلة لـFilGoal.com: "طلبنا من المصري 35 مليون جنيه نظير انتقال مصطفى العش وأحمد النادري لهم. المفاوضات متقدمة بيننا بخصوص اللاعبين".

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ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تكثيف المفاوضات من الطرفين لإنهاء الصفقة.

أحمد النادري البالغ من العمر 24 عاما ويشارك في مركز لاعب الوسط لعب الموسم الماضي 33 مباراة في الدوري سجل خلالها هدف.

أما مصطفى العش الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها هدف.

وهبط غزل المحلة إلى دوري المحترفين بعد نهاية الموسم الماضي رفقة أسوان وحرس الحدود.

المصري أبرم حتى الآن 5 صفقات وهم محمد الشامي من الإسماعيلي وسمير فكري من الداخلية وميدو جابر من سيراميكا كليوباترا وأحمد عيد من الزمالك وباهر المحمدي من الإسماعيلي.

كما كشف FiGoal.com عن إكمال المصري 3 صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا وهي يوسف الجوهري من المقاولون العرب، وأحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر، وشكري نجيب لاعب فاركو السابق.

أحمد النادري مصطفى العش المصري غزل المحلة
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