لجنة الانضباط السعودية تعاقب 5 أندية

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم معاقبة 5 أندية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

واختتمت منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي يوم الإثنين الماضي بعدما انطلقت الجمعة.

وعاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أندية (أهلي جدة والاتحاد والنصر والاتفاق والرائد).

وأعلنت لجنة الانضباط إلزام كل ناد من الأندية الخمسة بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بتغريم الأندية الخمسة بسبب تأخر لاعبيها عن الدخول إلى أرضية الملعب خلال المباريات.

وأوضحت اللجنة في قراراتها أن القرارات غير قابلة للاستئناف وفقا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي.

وجاءت نتائج المباريات الخمسة خلال الجولة الأولى كالتالي:

أهلي جدة (3-1) الحزم

اتحاد جدة (3-0) الرائد

الاتفاق (2-1) النصر

ويحمل الاتحاد لقب النسخة الماضية من منافسات دوري روشن السعودي.