صراع سيصل مداه لـ منتخب السعودية.. كيف يهدد الأجانب حظوظ لاعبي الصقور الخضر

كي تحافظ على مركزك في قائمة منتخب بلادك لابد أن تبذل كل ما لديك بقميص فريقك لتنال شرف ارتداء قميص المنتخب.

ومع انطلاق موسم 2023-2024 سيجد لاعبو منتخب السعودية منافسة شرسة ليست من زملائهم، بل من نجوم عالمية تطأ أقدامهم أرض المملكة.

فمَن مِن لاعبي منتخب السعودية سيجد نجما ربما يقلص من حظوظه في ارتداء قميص الصقور الخضر.

لنطلع سويا على قائمة السعودية في كأس العالم 2022 ومن سيكون منافس كل لاعب في مركزه بفريقه الموسم الجاري:

حراسة المرمى:

محمد الربيع (أهلي جدة): سيجد الحارس البالغ 26 عاما منافسة شرسة من السنغالي إدوارد ميندي القادم من تشيلسي الإنجليزي.

محمد العويس (الهلال): حارس الزعيم هو البديل الأول لـ عبد الله المعيوف ورغم تألقه ضد الأرجنتين إلا أن كلاهما ربما يجلس على مقاعد البدلاء للمغربي ياسين بونو حال انضمامه قادما من إشبيلية الإسباني.

نواف العقيدي (النصر): حارس النصر جلس الموسم الماضي بديلا لـ دافيد أوسبينا وشارك مستفيدا من إصابة الحارس الكولومبي، لكنه سيجد صعوبة لحجز مقعده الأساسي حال تعاقد العالمي مع حارس أجنبي، خاصة مع ارتباط الفريق بـ أليسون حارس ليفربول وديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق.

الدفاع:

سلطان الغنام (النصر): ظهير أيمن العالمي ربما يكون في أمان في ظل عدم ضم فريقه للاعب في مركزه.

عبد الله مادو (النصر): قلب الدفاع في أمان أيضا، لكن النصر ارتبط في الساعات الأخيرة بضم إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

عبد الإله العمري (النصر): قلب الدفاع، ونفس الأمر ربما سيكون له رفقة مادو.

علي البليهي (الهلال): قلب الدفاع يتشارك مع كاليدو كوليبالي في الفريق حتى الآن، ربما سيكون في أمان حال لم يضم الهلال محترف جديد في مركزه.

سعود عبد الحميد (الهلال): الظهير الأيمن يجد منافسة لكن من مواطنيه محمد البريك وحمد اليامي في صفوف الزعيم.

ياسر الشهراني (الهلال): الظهير الأيسر في الزعيم هو الاسم الأساسي في مركزه، وربما يجد منافسه من الفرنسي لوكاس ديني ظهير فرنسا وأستون فيلا الإنجليزي إذا انضم كما تقول التقارير.

حسان تمبكتي (الشباب): مدافع الشباب يجد منافسة محلية شرسة بين الهلال والنصر والاتحاد لضمه وعروض وصلت لـ 60 مليون ريال سعودي بحسب التقارير للحصول على خدماته.

الوسط:

سلمان الفرج (الهلال): قائد الهلال ربما يفقد مركزه بسبب تواجد روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش.

عبد الإله المالكي (الهلال): يواجه نفس الأمر رفقة قائد فريقه خاصة بعد انتقاله من الاتحاد في يناير الماضي.

عبد الله عطيف (أهلي جدة): الوافد المنضم حديثا من الهلال سيجد منافسة شرسة مع الإيفواري فرانك كيسي الوافد الجديد من برشلونة لحجز مقعده.

علي الحسن (النصر): ارتكاز العالمي حجز لنفسه مقعدا أساسيا في تشكيل الفريق رفقة مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا في البطولة العربية في الوسط.

سامي النجعي (النصر): صانع ألعاب العالمي ينافسه أندرسون تاليسكا في مركزه.

نواف العابد: بلا نادٍ منذ أبريل الماضي بعد فسخ تعاقده مع الشباب:

محمد كنو (الهلال): لاعب الوسط المدافع له مكانه أساسية في تشكيل الزعيم رفقة روبن نيفيز وميلينكوفيتش-سافيتش.

ناصر الدوسري (الهلال): لاعب الوسط المدافع خاض البطولة العربية كبديل.

رياض شراحيلي (الشباب): لاعب وسط الشباب الجديد سيجد في مركزه منافسة مع الكولومبي الجديد أيضا جوستافو كويار.

الهجوم:

فراس البريكان (الفتح): مهاجم الفريق شارك وسجل في افتتاح الدوري السعودي.

سالم الدوسري (الهلال): جناح الهلال سيجد منافسه من نوع خاص مع البرازيلي نيمار القادم من باريس سان جيرمان.

صالح الشهري (الهلال): المهاجم لم يلعب أي دقيقة حتى الآن بقميص الفريق في ظل تواجد مالكوم أوليفيرا في الهجوم ومع اقتراب وصول الصربي ألكسندر ميتروفيتش من فولام.

هاتان بهبري (الشباب): مهاجم وجناح سيجد منافسة مع البرازيلي كارلوس جونيور والسنغالي الجديد حبيب ديالو، وربما أحمد سيد "زيزو" إذا انتقل من الزمالك.

عبد الرحمن العبود (الاتحاد): مهاجم الاتحاد لم يخض أي دقيقة هذا الموسم في ظل تواجد الفرنسي كريم بنزيمة في مركزه.

هيثم عسيري (أهلي جدة): انضم له الجزائري رياض محرز لينافسه على مقعده في قلعة الكؤوس.

في التوقف الدولي الماضي بشهري مارس ويونيو ظهرت بعض الأسماء نستعرضها أيضا وأبرز منافسيها من الأجانب:

أسامة المرمش (الاتحاد): لم يخض أي مباراة من قبل في ظل سيطرة البرازيلي مارسيلو جروهي على حراسة مرمى الفريق.

أحمد شراحيلي (الاتحاد): بعد إصابة أحمد حجازي أصبح هو قائد قلب دفاع النمور، لكن الاتحاد يحاول جاهدا ضم قلب دفاع جديد الآن.

متعب الحربي (الشباب): ظهير أيسر الشباب لا يوجد أجنبي في مركزه بالفريق.

زكريا هوساوي (الاتحاد): يتواجد في مركز الظهير الأيسر للنمور دون منافس أجنبي.

فواز الصقور (الشباب): ظهير أيمن الشباب لا يوجد أجنبي في مركزه بالفريق.

عبد الله الخيبري (النصر): حجز مقعدا أساسيا في وسط النصر أيضا رفقة علي الحسن.

عبد الرحمن غريب (النصر): جناح أيسر العالمي سيجد منافسة قوية مع السنغالي ساديو ماني القادم من بايرن ميونيخ.

عبد الله الحمدان (الهلال): المهاجم الشباب حظي بفرصة اللعب أساسيا في الموسم الجاري وسينتظر وصول الصربي ألكسندر ميتروفيتش حسب التقارير.

التقارير السعودية تشير إلى اقتراب روبرتو مانشيني من تولى مهمة المنتخب، وربما ستكون مهمته صعبة في اختيار بعض الأسماء من الرباعي الكبير (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي)، لكنها ستفتح له بابا لضم لاعبين من فرق أخرى تحظى بفرصة أكبر للمشاركة.

وربما يسير الإيطالي على خطى الفرنسي هيرفي رينار الذي اعتمد على مجموعة ودفع بها في كأس العالم وحققت انتصارا تاريخيا على الأرجنتين.

الإعارات أو الانتقالات ستكون حلا لبعض اللاعبين للحصول على عدد دقائق أكبر للحفاظ على مقعدهم بقميص الصقور الخضر.