الصفقة التاسعة.. الاتحاد يضم أحمد الشيخ

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 17:27

كتب : هاني العوضي

أحمد الشيخ - محمد مصيلحي - الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السكندري إتمام تعاقده مع أحمد الشيخ والعائد من تجربة احتراف في الدوري التشيكي.

أحمد الشيخ

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وسبق ومثل أحمد الشيخ أندية مصر للمقاصة والأهلي وبيراميدز والمصري.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع أحمد الشيخ بعقد لمدة موسمين.

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وتعاقد زعيم الثغر مع سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا، والحبيب حسن لاعب منتخب النيجر الأولمبي، وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة والكاميروني فرانك ألان والمدافع الإيفواري واتارا سواليو.

ويبدأ الاتحاد السكندري موسما جديدا بقيادة طارق العشري الذي تولى المهمة خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وكانت آخر محطات أحمد الشيخ في مسيرته هي الانتقال لنادي بريبرام التشيكي.

وقبل مسيرة الشيخ في التشيك كان قد لعب لصفوف المصري.

وخاض أحمد الشيخ 38 مباراة مع المصري في مختلف المسابقات وساهم في عشرة أهداف.

ونجح الشيخ في تسجيل أربعة أهداف وصناعة ستة آخرين منذ انضمامه إلى الفريق البورسعيدي.

ولعب الشيخ في 11 مباراة مع المصري في الموسم المنقضي في مسابقة الدوري.

وسجل اللاعب هدفا واحدا في ذلك الموسم كان في شباك الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري بينما صنع هدفا أمام إنبي.

الاتحاد أحمد الشيخ
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