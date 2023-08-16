كرة طائرة - مصر تستهل مشوارها في أمم إفريقيا للسيدات بالفوز على الجزائر

استهل منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة مشواره في بطولة أمم إفريقيا بالتغلب على الجزائر.

ونجحت سيدات مصر في تحقيق الانتصار على الجزائر بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحققت سيدات مصر الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-18 قبل أن تفزن في الشوط الثاني 25-13 ثم تحسمن المباراة في الشوط الثالث 25-22.

وتستضيف الكاميرون النسخة الحادية والعشرين من بطولة أمم إفريقيا للسيدات والتي تضاف نقاطها إلى الصعود لأولمبياد باريس 2024.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات: الكاميرون - نيجيريا - بوروندي - مالي - الجزائر.

بينما المجموعة الثانية: كينيا - المغرب - رواندا - أوغندا - بوركينا فاسو - ليسوتو.

وتم تقسيم الـ 12 منتخبا على مجموعتين ليتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.

وكانت أفضل مراكز منتخب مصر منذ نسخة 2003 هي الحصول على المركز الثالث في 2017.

وجاءت قائمة منتخب سيدات مصر كالآتي:

دعاء محمد - دانا شوقي - مايا ممدوح - دعاء غباشي - داليا مرشدي - مريم متولي - آية خالد - مي غزال - ندى وليد - أيسل نديم - ندى معوض - سارة أمين - سابين عابد - زينة العلمي.

وشهدت القائمة غياب فريدة العسقلاني لاعبة فريق الزمالك لظروف أسرية بسبب الحمل.

بينما غابت كل من شروق فؤاد لاعبة الأهلي وهنا سند لاعبة الزمالك عن قائمة المنتخب.