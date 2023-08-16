القناة يتعاقد مع ثلاثي شباب الأهلي

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 16:46

كتب : رضا السنباطي

القناة

تعاقد نادي القناة مع ثلاثة لاعبين من فريق شباب الأهلي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأتم القناة تعاقده مع علي عمرو في مركز الهجوم ومحمد خالد وعمر حجاج مدافعي فريق الأهلي للشباب.

كما علم FilGoal.com أن القناة بات قريبا من ضم محمد كوتو حارس مرمى شباب الأهلي.

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وكان الفريق قد دعم صفوفه بضم ثنائي بلدية المحلة أسامة الليبي ومحمود حكيم.

كما تعاقد القناة مع غريب ياسر لاعب حرس الحدود والحسيني سمير لاعب أسوان ومحمد أنور مدافع الجونة.

ويلعب نادي القناة الموسم المقبل في دوري القسم الثاني (أ) أو ما يسمى بدوري المحترفين.

ويتكون دوري المحترفين من 20 فريقا ويقام من دور واحد لتقسيم الفرق إلى عشرة مراكز أولى للمنافسة على التأهل للدوري الممتاز وعشرة مراكز للمنافسة على الهبوط للقسم الثاني (ب).

ويتأهل أول وثاني دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز مباشرة.

الدرجة الثانية القناة شباب الأهلي
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