بعد استقباله بالورود.. التعاون السعودي يرفض ضم جناح بنما لفشله في الكشف الطبي

أفادت جريدة اليوم السعودية أن نادي ⁧التعاون⁩ صرف النظر عن التعاقد مع البنمي إسماعيل دياز بعد فشله في العبور من الكشف الطبي.

قبل أيام، وصل اللاعب إلى السعودية واستقبله النادي بالورود، على أن يتم التعاقد عقب تجاوز الكشف الطبي، وهو ما لم يحدث.

وأوضح التقرير أن أن الكشف الطبي أثبت إصابة دياز بكلتا الركبتين.

ماذا حدث؟

يوم الأحد ذكر النادي في بيان: "وصل مساء يوم الأحد إلى السعودية الجناح الدولي البنمي إسماعيل دياز لاعب نادي يونيفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري بعد الاتفاق المبدئي مع ناديه".

وأضاف البيان "على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب للفحص الطبي والذي سيجرى يوم الاثنين في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة الرياض".

📄| وصل مساء اليوم الأحد إلى السعودية الجناح الدولي البنمي إسماعيل دياز لاعب نادي يونيفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري بعد الاتفاق المبدئي مع ناديه؛ على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب للفحص الطبي والذي سيجرى غدًا الاثنين في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة الرياض وكان في… pic.twitter.com/8X5cs2lF5p — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 13, 2023

ويبدو أن اللاعب لم يمر من الكشف الطبي، حسبما ذكرت جريدة اليوم.

إدارة نادي ⁧#التعاون⁩ تصرف النظر عن اللاعب اسماعيل دياز بعد أن اثبتت الفحوصات اصابته بكلتا الركبتين.#الميدان | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/67uVL5uZ5B — الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) August 16, 2023

وسيعود دياز إلى صفوف ناديه يونيفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري، حسبما ذكرت وسائل الإعلام هناك.

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