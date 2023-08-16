بعد استقباله بالورود.. التعاون السعودي يرفض ضم جناح بنما لفشله في الكشف الطبي

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

تونس - بنما

أفادت جريدة اليوم السعودية أن نادي ⁧التعاون⁩ صرف النظر عن التعاقد مع البنمي إسماعيل دياز بعد فشله في العبور من الكشف الطبي.

قبل أيام، وصل اللاعب إلى السعودية واستقبله النادي بالورود، على أن يتم التعاقد عقب تجاوز الكشف الطبي، وهو ما لم يحدث.

وأوضح التقرير أن أن الكشف الطبي أثبت إصابة دياز بكلتا الركبتين.

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ماذا حدث؟

يوم الأحد ذكر النادي في بيان: "وصل مساء يوم الأحد إلى السعودية الجناح الدولي البنمي إسماعيل دياز لاعب نادي يونيفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري بعد الاتفاق المبدئي مع ناديه".

وأضاف البيان "على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب للفحص الطبي والذي سيجرى يوم الاثنين في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة الرياض".

ويبدو أن اللاعب لم يمر من الكشف الطبي، حسبما ذكرت جريدة اليوم.

وسيعود دياز إلى صفوف ناديه يونيفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري، حسبما ذكرت وسائل الإعلام هناك.

إسماعيل دياز بنما التعاون السعودي
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