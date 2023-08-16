برشلونة يعلن رحيل أليماني وتعيين ديكو مديرا رياضيا

أعلن نادي برشلونة تعيين نجمه السابق ديكو في منصب المدير الرياضي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وكشف برشلونة عن رحيل ماتيو أليماني المدير الرياضي الحالي بمجر انتهاء فترة الانتقالات الحالية في 2 سبتمبر.

وسيكون ديكو مسؤولا عن وضع الفلسفة الرياضية لنادي برشلونة وتجميع الفريق مع المدرب والتدريب ليصبح رئيسا لقسم كرة القدم.

وأشار برشلونة في بيانه إلى إصدار النادي خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل الهيكل الرياضي للنادي.

وكان اسم أليماني قد ارتبط بالانتقال إلى أستون فيلا في مايو الماضي قبل أن يستقر على الاستمرار مع برشلونة لنهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وسبق وأن لعب ديكو مع برشلونة خلال الفترة من صيف 2004 إلى صيف 2008.

وخاض ديكو 161 مباراة بقميص برشلونة ونجح في تسجيل 20 هدفا وصنع 45 آخرين.

واعتزل ديكو كرة القدم في صيف 2013 بعد فترة احتراف مع نادي فلومينسي البرازيلي.