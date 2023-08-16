الرياضية السعودية: محمد شريف يغيب عن مواجهة أهلي جدة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن مشاركة محمد شريف مهاجم الخليج الجديد في لقاء أهلي جدة بالدوري السعودي يوم الخميس مستبعدة.

وأوضح التقرير أن شريف قد يشارك في تدريب الأربعاء مع فريقه الجديد، بعد وصوله إلى السعودية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

لكن من المرجح غيابه عن مباراة الخميس لعدم الجاهزية، حسب التقرير.

ويحل أهلي جدة ضيفا على الخليج ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وصول محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي 📸 pic.twitter.com/KOFi38Ml3u — FilGoal (@FilGoal) August 16, 2023

وتشهد المواجهة غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة بسبب الإصابة مهاجمه.

وكشف أهلي جدة عن تعرض روبرتو فيرمينو للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأوضح بيان الأهلي تفضيل ماتياس المدير الفني للفريق إراحة اللاعب عن مواجهة الخليج.

وسيتم متابعة حالة اللاعب مع الجهاز الطبي بالخضوع لجلسات صباحية ومسائية من أجل العودة للتدريبات وتحديد مدة الغياب.

وكان محمد شريف مهاجم الأهلي قد انتقل بصورة رسمية إلى فريق الخليج ووصل إلى ناديه الجديد صباح اليوم الأربعاء.

ونجح فيرمينو في افتتاح مشواره مع أهلي جدة بتسجيل هاتريك ثلاثة أهداف في فوز فريقه على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأصبح البرازيلي ثاني لاعب يسجل هاتريك في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بعد عمر السومة لاعب أهلي جدة السابق في 2014.

كما أصبح رابع لاعب يسجل هاتريك في مباراته الأولى من الدوري السعودي والأول منذ السومة أيضا.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.

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