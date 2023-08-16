كأس العالم للسيدات - في انتظار بطل جديد.. إنجلترا تقصي أستراليا وتواجه إسبانيا في النهائي
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 15:13
كتب : FilGoal
أقصى منتخب إنجلترا نظيره أستراليا بعد الفوز بنتيجة 3-1 من نصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023، وتأهلن لمواجهة إسبانيا في النهائي.
أستراليا المستضيفة خسرت من إنجلترا بنتيجة 3-1 في ثاني مباريات نصف النهائي لتخسر فرصة الوصول للمباراة النهائية أمام جماهيرهم.
بينما تأهلت إسبانيا على حساب السويد أمس الثلاثاء بالفوز بنتيجة 2-1.
وتلتقي سيدات إسبانيا وإنجلترا بعد تأهلهما لأول مرة لنهائي كأس العالم في التاريخ يوم الأحد المقبل في مدينة سيدني بأستراليا.
وتقدم منتخب إنجلترا بهدف إيلا توني في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
سيدات إنجلترا يسجلن أول أهداف المباراة #كأس_العالم_للسيدات #أستراليا_إنجلترا#FIFAWWC | #beINFIFAWWC23 | #beINSPIRED pic.twitter.com/kpYZMT43s4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 16, 2023
وفي الدقيقة 63 سجلت سام كير هدف التعادل لأستراليا بتسديدة بعيدة المدى.
سام كير تعادل النتيجة بهدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء#كأس_العالم_للسيدات #أستراليا_إنجلترا#FIFAWWC | #beINFIFAWWC23 | #beINSPIRED pic.twitter.com/AuKgkaDDBG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 16, 2023
وعاد منتخب إنجلترا للتقدم في النتيجة في الدقيقة 71 عن طريق لورين هيمب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي.
خطأ دفاعي من أستراليا يمنح إنجلترا هدف التقدم#كأس_العالم_للسيدات #أستراليا_إنجلترا#FIFAWWC | #beINFIFAWWC23 | #beINSPIRED pic.twitter.com/C9OJUef04f— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 16, 2023
وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء سجلت أليسيا روسو الهدف الثالث لإنجلترا مؤكدة تأهل منتخب بلادها للنهائي لأول مرة في تاريخه.
الضربة القاضية من روسو #كأس_العالم_للسيدات #أستراليا_إنجلترا#FIFAWWC | #beINFIFAWWC23 | #beINSPIRED pic.twitter.com/UIe7jX9VWX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 16, 2023
وستخوض سارينا فيجمان المدير الفني لمنتخب إنجلترا نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعدما خسرت نهائي نسخة 2019، لتصبح أول مدربه تصل لـ نهائي كأس العالم مع منتخبين مختلفين.
وسبق أن حققت فيجمان لقب يورو السيدات في 2017 مع هولندا وفي 2022 مع إنجلترا، كأول مدرب تحقق اللقب مع منتخبين مختلفين.