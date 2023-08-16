كأس العالم للسيدات - في انتظار بطل جديد.. إنجلترا تقصي أستراليا وتواجه إسبانيا في النهائي

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 15:13

كتب : FilGoal

أليسيا روسو

أقصى منتخب إنجلترا نظيره أستراليا بعد الفوز بنتيجة 3-1 من نصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023، وتأهلن لمواجهة إسبانيا في النهائي.

أستراليا المستضيفة خسرت من إنجلترا بنتيجة 3-1 في ثاني مباريات نصف النهائي لتخسر فرصة الوصول للمباراة النهائية أمام جماهيرهم.

بينما تأهلت إسبانيا على حساب السويد أمس الثلاثاء بالفوز بنتيجة 2-1.

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وتلتقي سيدات إسبانيا وإنجلترا بعد تأهلهما لأول مرة لنهائي كأس العالم في التاريخ يوم الأحد المقبل في مدينة سيدني بأستراليا.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف إيلا توني في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 63 سجلت سام كير هدف التعادل لأستراليا بتسديدة بعيدة المدى.

وعاد منتخب إنجلترا للتقدم في النتيجة في الدقيقة 71 عن طريق لورين هيمب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء سجلت أليسيا روسو الهدف الثالث لإنجلترا مؤكدة تأهل منتخب بلادها للنهائي لأول مرة في تاريخه.

وستخوض سارينا فيجمان المدير الفني لمنتخب إنجلترا نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعدما خسرت نهائي نسخة 2019، لتصبح أول مدربه تصل لـ نهائي كأس العالم مع منتخبين مختلفين.

وسبق أن حققت فيجمان لقب يورو السيدات في 2017 مع هولندا وفي 2022 مع إنجلترا، كأول مدرب تحقق اللقب مع منتخبين مختلفين.

إنجلترا أستراليا كأس العالم للسيدات
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