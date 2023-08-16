يغيب عن مواجهة فريق محمد شريف.. أهلي جدة يعلن تفاصيل إصابة فيرمينو

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 14:49

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - أهلي جدة

أعلن نادي أهلي جدة إصابة مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو وتأكد غيابه عن مواجهة الخليج.

ويحل أهلي جدة ضيفا على الخليج في التاسعة من مساء غدا الخميس في ثاني جولات الدوري السعودي.

وكشف أهلي جدة عن تعرض روبرتو فيرمينو للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

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وأوضح بيان الأهلي تفضيل ماتياس المدير الفني للفريق إراحة اللاعب عن مواجهة الخليج.

وسيتم متابعة حالة اللاعب مع الجهاز الطبي بالخضوع لجلسات صباحية ومسائية من أجل العودة للتدريبات وتحديد مدة الغياب.

وكان محمد شريف مهاجم الأهلي قد انتقل بصورة رسمية إلى فريق الخليج ووصل إلى ناديه الجديد صباح اليوم الأربعاء.

ونجح فيرمينو في افتتاح مشواره مع أهلي جدة بتسجيل هاتريك ثلاثة أهداف في فوز فريقه على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأصبح البرازيلي ثاني لاعب يسجل هاتريك في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بعد عمر السومة لاعب أهلي جدة السابق في 2014.

كما أصبح رابع لاعب يسجل هاتريك في مباراته الأولى من الدوري السعودي والأول منذ السومة أيضا.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.

أهلي جدة فيرمينو الدوري السعودي
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