كرة يد - من المطار إلى الملعب.. الزمالك يستهل مشواره عربيا بالانتصار على عين توتة

استهل فريق الزمالك لرجال كرة اليد مشواره في البطولة العربية للأندية بالفوز على وفاق عين توتة الجزائري.

وتغلب الزمالك على وفاق عين توتة بنتيجة 34-28 في أولى مباريات النسخة 38 من البطولة العربية للأندية والمقامة في السعودية.

وكان فريق الزمالك قد غادر القاهرة فجر اليوم متجها إلى السعودية.

ووصلت بعثة الزمالك إلى مدينة الرياض صباح اليوم الأربعاء قبل أن تنتقل حافلة الفريق إلى مدينة القطيف التي تستضيف البطولة.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة العربية للأندية والمؤهلة إلى كأس العالم حتى 27 أغسطس الجاري.

وحسم الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام وفاق عين توتة بنتيجة 18-13.

ويمثل فريقا الزمالك والبنك الأهلي، مصر في البطولة العربية للأندية.

البنك الأهلي يستهل مشواره غدا الخميس بمواجهة قوية ضد الكويت الكويتي.

ويقع البنك الأهلي في المجموعة الأولى رفقة أندية مضر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي.

بينما الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.