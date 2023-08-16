عودة لـ ألمانيا بعد 11 عاما.. جوسنيس يصبح أغلى لاعب في تاريخ يونيون برلين

أعلن نادي يونيون برلين ضم روبن جوسنيس لاعب إنتر بعد يمتد حتى صيف 2028.

وانضم الظهير الألماني مقابل 13 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي متفوقا على الكرواتي يوسيب يورانوفيتش الذي انضم يناير الماضي من سيلتك بمقابل 8 ملايين يورو.

ويشارك ممثل العاصمة الألمانية في موسم 2023-24 في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما احتل المركز الرابع في المسابقة الموسم الماضي.

وفضّل جوسنيس الانتقال للفريق الألماني بحثا عن مزيد من المشاركات لاستعادة مركزه في منتخب ألمانيا قبل يورو 2024.

ويمتلك الظهير الأيسر 18 مباراة بقميص ألمانيا وشارك في يورو 2020.

وخاض جوسينس 39 مباراة خلال موسم ونصف بقميص إنتر، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي.

ولم يلعب جوسنيس غير رفقة فرق الشباب في ألمانيا ورحل في 2012 صوب هولندا.

جوسنيس البالغ 29 عاما بدأ مسيرته مع فيتسيه وهيراكليس الهولنديان ثم انتقل لصفوف أتالانتا الإيطالي في 2017 ومنه إلى إنتر.

ويستهل يونيون برلين الموسم في الدوري الألماني بلقاء ماينز يوم الأحد المقبل.

وضم يونيون برلين في الصيف الجاري أيضا: ديوجو ليتي ولوكاس توسارت وميكيل كوفمان وبينديكت هولرباش وألكسندر شوولو وليرنت جريل.