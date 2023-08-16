السادس هذا الصيف.. روما يضم ريناتو سانشيز

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 13:57

كتب : FilGoal

ريناتو سانشيز البرتغال

أعلن نادي روما يوم الأربعاء ضم ريناتو سانشيز لاعب باريس سان جيرمان.

وأفاد النادي في بيان: "يُسعد نادي روما أن يُعلن عن التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي الرائع ريناتو سانشيز".

وانتقل سانشيز إلى روما على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

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البالغ من العمر 25 عاما كان قد انضم إلى سان جيرمان الصيف الماضي قادما من ليل الفرنسي، وظهر في 27 مباراة فقط وسجل هدفين.

البرتغالي يعد الصفقة السادسة لروما هذا الصيف بعد حسام عوار وإيفان نديكا ودييجو لورينتي وراسموس كريستنسين وليوناردو باريديس.

قبل ساعات، أعلن نادي باريس سان جيرمان انتقال لاعبه الأرجنتيني ليوناردو باريديس إلى صفوف روما في صفقة انتقال دائم.

وأفاد سان جيرمان في بيان: "بعد موسم قضاه في يوفنتوس على سبيل الإعارة ، انتقل لياندرو باريديس إلى روما بشكل دائم".

من جهته، ذكر روما في بيان: "يُسعد نادي روما الإعلان عن التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني حتى صيف 2025".

وبذلك يعود الأرجنتيني بطل العالم 2022 إلى روما بعدما رحل منه في 2017.

قبل تجربة يوفنتوس، سبق لباريديس اللعب مرتين في الدوري الإيطالي رفقة كييفو فيرونا وروما.

ريناتو سانشيز روما باريس سان جيرمان
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