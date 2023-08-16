مدرب غاني يقود فريقا في الدرجة الرابعة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 13:28

كتب : رضا السنباطي

داوودا جوارا

تولى الغاني داوودا جوارا تدريب فريق مركز شباب البعيرات أحد أندية الدرجة الرابعة في مصر.

ويمثل فريق مركز شباب البعيرات محافظة الأقصر.

وسبق لجوارا أن عمل من قبل في نادي الجونة وكذلك الدوري الجزائري.

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وأتم النادي 14 صفقة استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

ولم يسبق أن وصل فريقا من محافظة الأقصر للمشاركة في الدوري المصري الممتاز من قبل.

داوودا جوارا مركز شباب البعيرات
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