مدرب غاني يقود فريقا في الدرجة الرابعة
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 13:28
كتب : رضا السنباطي
تولى الغاني داوودا جوارا تدريب فريق مركز شباب البعيرات أحد أندية الدرجة الرابعة في مصر.
ويمثل فريق مركز شباب البعيرات محافظة الأقصر.
وسبق لجوارا أن عمل من قبل في نادي الجونة وكذلك الدوري الجزائري.
وأتم النادي 14 صفقة استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.
ولم يسبق أن وصل فريقا من محافظة الأقصر للمشاركة في الدوري المصري الممتاز من قبل.
نرشح لكم
رئيس نادي المطرية يعلن تقدمه بمذكرة لاتحاد الكرة بشأن المباراة الفاصلة النجوم يعلن عبر في الجول تعيين محمد حمص مدير فني مباراة فاصلة بين دياموند والمطرية لتحديد مقعد الدرجة الرابعة في عمومية اتحاد الكرة دوري المحترفين - لافيينا يتعاقد مع أوين خبر في الجول - القناة يتمم اتفاقه لضم الإخميمي الثامن.. أحمد مجدي يعود إلى غزل المحلة دكرنس يعترض على دوري المحترفين: الدور الواحد يخل بتكافؤ الفرص.. هذه مطالبنا وسنلجأ للقضاء اتحاد الكرة يعلن نظام الصعود والهبوط في الدرجة الثانية.. وطريقة مختلفة بعد موسم
أخر الأخبار
السادس هذا الصيف.. روما يضم ريناتو سانشيز 26 دقيقة | ميركاتو