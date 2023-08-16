استعدادا للموسم الجديد.. ثماني مباريات ودية لـ الاتحاد السكندري

يستعد فريق الاتحاد السكندري لمنافسات الموسم الجديد بخوض ثماني مباريات ودية.

ويخوض الاتحاد مبارياته الودية خلال الفترة من غدا الخميس 17 أغسطس وحتى 14 سبتمبر المقبل.

ويواجه الاتحاد خلال منافساته الودية كل من طلائع الجيش والبنك الأهلي وزد وإنبي من فرق الدوري الممتاز.

وجاءت مباريات الاتحاد الودية كالآتي:

الخميس 17 أغسطس - دلفي -(6 مساء) على ملعب النادي

الخميس 24 أغسطس - الإنتاج الحربي - (8 مساء) بالأكاديمية البحري

الأربعاء 30 أغسطس - طلائع الجيش - (6 مساء) البرج الفرعي

الخميس 31 أغسطس - البنك الأهلي - (6 مساء) استاد الإسكندرية

الأربعاء 5 سبتمبر - زد - (6 مساء) استاد الإسكندرية

الخميس 6 سبتمبر - إنبي - (6 مساء) استاد الإسكندرية

الأربعاء 13 سبتمبر - سبورتنج - (6 مساء) ملعب النادي

الخميس 14 سبتمبر - المجد - (6 مساء) ملعب النادي