جريدة سعودية: تعثر مفاوضات طارق حامد مع ضمك

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 12:40

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - طارق حامد

ذكرت جريدة المدينة السعودية أن المفاوضات بين نادي ضمك السعودي وطارق حامد لاعب اتحاد جدة تعثرت بسبب خلافات حول مدة العقد.

وأوضح التقرير أن طارق حامد اشترط أن تكون مدة العقد موسمين، بينما يرغب ضمك في التعاقد لموسم واحد.

وأفاد التقرير بأن هذه الخلافات حول مدة العقد أجلت حسم انتقال طارق حامد إلى ضمك.

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وكان طارق حامد تلقى عرضًا للانضمام لنادي ضمك خلال الانتقالات الصيفية الحالية، حسب جريدة عكاظ.

في الوقت نفسه، ذكرت شبكة قنوات الكاس القطرية أن نادي الوحدة يسعى لضم الدولي المصري، وهو ما ذكرته تقارير عديدة منذ فترة.

ولا يزال مصير طارق حامد غامضا للموسم الجديد ولم يتم حسمه بشكل رسمي.

وأشارت تقارير سعودية في وقت سابق إلى خروج لاعب الوسط المصري من حسابات اتحاد جدة بعد ضم الثنائي نجولو كانتي وفابينيو.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية وفقا لمصادرها عن استمرار طارق حامد في دوري روشن السعودي والاتفاق على الانتقال إلى ضمك.

وأوضح التقرير أن طارق حامد اتفق مع ضمك على الانتقال لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم آخر.

وأشار التقرير إلى أن حسم انتقال طارق حامد إلى ضمك يأتي بعد مفاوضات قادها سعد الشهراني المشرف العام على الكرة بالفريق.

وغاب طارق حامد عن مواجهة اتحاد جدة أمام الرائد في افتتاح مباريات الدوري السعودي.

ويعاني طارق من إصابة قوية في الوجه تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في البطولة العربية للأندية.

ويملك اتحاد جدة ثمانية أجانب بخلاف طارق حامد وأحمد حجازي وهم: البرازيليون مرسيلو جروهي، وفابينيو، ورومارينيو، وإيجور كورونادو، والبرتغالي جوتا، والفرنسيان نجولو كانتي وكريم بنزيمة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وتحوم الشكوك حول استمرار طارق حامد مع اتحاد جدة السعودي في الموسم الجديد.

ويحظى الدولي المصري باهتمام من قبل الوحدة السعودي وبيراميدز، حسب تقارير سعودية بالإضافة إلى نادي العربي القطري.

يذكر أن أحمد حجازي قائد الاتحاد يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ نهاية الموسم الماضي، وتم رفع اسمه من قائمة الفريق خلال النصف الأول من الموسم الجديد.

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