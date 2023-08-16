سان جيمس بارك يستضيف وديتي السعودية في أجندة سبتمبر

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 12:31

كتب : FilGoal

جماهير السعودية ضد المكسيك في كأس العالم 2022

يستضيف ملعب سان جيمس بارك معقل نادي نيوكاسل الإنجليزي وديتي منتخب السعودية في سبتمبر المقبل خلال الأجندة الدولية.

ويستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي منذ منتصف 2021.

ويخوض منتخب السعودية وديتين ضد كوستاريكا وكوريا الجنوبية الشهر المقبل.

أخبار متعلقة:
بلد الوليد يعلن انتقال لاعبه المغربي إلى الوحدة السعودي نيمار × رونالدو.. تعرف على تشكيل فريقي الأحلام في الدوري السعودي رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي "أنا في السعودية أنا هلالي".. الهلال يضم نيمار من سان جيرمان

وجاءت مباراتي السعودية:

أمام كوستاريكا يوم الجمعة 8 سبتمبر المقبل.

أمام كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء 12 سبتمبر المقبل.

ولم يعلن بعد الاتحاد السعودي عن هوية المدير الفني للمنتخب بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينار في مارس الماضي.

ويعد الإيطالي روبرتو مانشيني الأقرب لتولي المهمة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل الاتحاد السعودي لاتفاق نهائي مع روبرتو مانشيني.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق السعودية مع مانشيني لقيادة المنتخب بعقد يمتد لمدة ثلاثة أعوام.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن صباح الأحد الماضي رحيل مانشيني عن قيادة منتخب إيطاليا.

ويستعد الصقور الخضر للمشاركة في كأس آسيا 2023 والتي ستقام في يناير المقبل حيث يتواجد ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات عمان، قيرغيزستان، تايلاند.

منتخب السعودية ودية السعودية نيوكاسل سان جيمس بارك
نرشح لكم
الرياضية: بعد اقتراب بونو وميتروفيتش.. الهلال يسعى لإتمام صفقاته بـ ديني ذا أثليتك: مانشستر سيتي يوافق على عرض النصر لضم لابورت نيمار: اتخذت القرار الصحيح بانتقالي لـ الهلال ذا أثليتك: لينجليه يدخل حسابات النصر الرياضية: انتهت.. الهلال يتمم اتفاقه مع بونو نيمار × رونالدو.. تعرف على تشكيل فريقي الأحلام في الدوري السعودي رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي "أنا في السعودية أنا هلالي".. الهلال يضم نيمار من سان جيرمان
أخر الأخبار
جريدة سعودية: تعثر مفاوضات طارق حامد مع ضمك 17 دقيقة | ميركاتو
سان جيمس بارك يستضيف وديتي السعودية في أجندة سبتمبر 25 دقيقة | السعودية
بلد الوليد يعلن انتقال لاعبه المغربي إلى الوحدة السعودي 38 دقيقة | ميركاتو
كرة يد - انطلاق البطولة العربية للأندية لتحديد المتأهل الأخير لـ كأس العالم 53 دقيقة | كرة يد
رومانو: اتفاق مبدئي بين تشيلسي وجالاتاسراي بشأن حكيم زياش 53 دقيقة | ميركاتو
ذا أثليتك: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع ساوثامبتون لضم لافيا ساعة | ميركاتو
رئيس نادي المطرية يعلن تقدمه بمذكرة لاتحاد الكرة بشأن المباراة الفاصلة ساعة | الدرجة الثانية
بعد 6 أعوام.. بطل العالم يعود إلى روما ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي