سان جيمس بارك يستضيف وديتي السعودية في أجندة سبتمبر

يستضيف ملعب سان جيمس بارك معقل نادي نيوكاسل الإنجليزي وديتي منتخب السعودية في سبتمبر المقبل خلال الأجندة الدولية.

ويستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي منذ منتصف 2021.

ويخوض منتخب السعودية وديتين ضد كوستاريكا وكوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وجاءت مباراتي السعودية:

أمام كوستاريكا يوم الجمعة 8 سبتمبر المقبل.

أمام كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء 12 سبتمبر المقبل.

رحلتنا القادمة استعدادًا لكأس آسيا 2023 من نيوكاسل 🤩 مباراتان وديتان تجهز صقورنا — التفاصيل ⬇ 📝 | https://t.co/TIInxlj1yc . 🎫 | https://t.co/zc3hcKWPxm . #الأخضر_في_سبتمبر pic.twitter.com/bZjV4b5RXX — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 16, 2023

ولم يعلن بعد الاتحاد السعودي عن هوية المدير الفني للمنتخب بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينار في مارس الماضي.

ويعد الإيطالي روبرتو مانشيني الأقرب لتولي المهمة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل الاتحاد السعودي لاتفاق نهائي مع روبرتو مانشيني.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق السعودية مع مانشيني لقيادة المنتخب بعقد يمتد لمدة ثلاثة أعوام.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن صباح الأحد الماضي رحيل مانشيني عن قيادة منتخب إيطاليا.

ويستعد الصقور الخضر للمشاركة في كأس آسيا 2023 والتي ستقام في يناير المقبل حيث يتواجد ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات عمان، قيرغيزستان، تايلاند.