بلد الوليد يعلن انتقال لاعبه المغربي إلى الوحدة السعودي

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - جيرو - جواد الياميق

أعلن نادي ريال بلد الوليد الإسباني انتقال لاعبه المغربي جواد الياميق إلى صفوف الوحدة السعودي.

وأفاد النادي في بيان: "أنهى جواد الياميق رحلته مع النادي بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بلد الوليد والوحدة السعودي لانتقال اللاعب".

ولعب المغربي 70 مباراة رسمية بقميص بلد الوليد، 44 منها في الدوري الممتاز و25 في الدرجة الثانية وواحدة في كأس الملك. على مدار ثلاثة مواسم.

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منذ وصوله في موسم 2020-2021 سجل الياميق 3 أهداف في ما يقرب من 5000 دقيقة من اللعب.

ولعب جواد مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وحقق مع الفريق إنجاز المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي يفعل ذلك.

قبل ذلك، أعلن نادي الوحدة السعودي ضم أودوين إيجالو مهاجم الهلال السابق في صفقة انتقال حر.

وكان الهلال قد أبلغ إيجالو برحيله عقب نهاية الموسم الماضي ليصبح لاعبا حرا.

وكشف نادي الوحدة السعودي ضم إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا لتستمر تجربته في السعودية.

وكان إيجالو قد انضم إلى الدوري السعودي لأول مرة في يناير 2021 قادما من الدوري الصيني.

وبعد عام انتقل المهاجم النيجيري إلى الهلال.

وتعاقدت إدارة الهلال مع إيجالو نهاية يناير 2022 خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادي الشباب بعد شراء عقده.

ونال إيجالو لقب هداف الدوري بتسجيله 21 هدفا أسهم بها في تتويج الهلال بلقب الدوري النسخة قبل الماضية، والموسم الماضي احتل المركز الثالث بين الهدافين برصيد 19 هدفا.

وخلال مسيرته مع الهلال لمدة موسم ونصف، توج المهاجم النيجيري ببطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق لإيجالو اللعب في دوريات إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا قبل أن ينتقل إلى الدوري الصيني.

وكانت أندية مانشستر يونايتد وواتفورد وأودينيزي وغرناطة أبرز الأندية التي لعب لها إيجالو خلال مسيرته.

جواد الياميق الوحدة السعودي بلد الوليد
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