كرة يد - انطلاق البطولة العربية للأندية لتحديد المتأهل الأخير لـ كأس العالم

تنطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم الأربعاء منافسات البطولة العربية للأندية بمدينة القطيف السعودية.

وتقام منافسات البطولة حتى يوم 27 أغسطس الجاري لتحديد بطل العرب والمتأهل الأخير لكأس العالم للأندية سوبر جلوب.

وحسم 11 فريقا تأهلهما إلى كأس العالم للأندية بصورة رسمية ولا يتبقى سوى بطل البطولة العربية للأندية.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

ويلعب الزمالك أولى مبارياته في الواحدة ظهرا بمواجهة وفاق عين توتة الجزائري.

بينما البنك الأهلي يستهل مشواره غدا الخميس بمواجهة قوية ضد الكويت الكويتي.

ويمثل فريقا الزمالك والبنك الأهلي، مصر في البطولة العربية للأندية.

ويقع البنك الأهلي في المجموعة الأولى رفقة أندية مضر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي.

بينما الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

الفرق المتأهلة لمونديال أندية كرة اليد "سوبر جلوب":

- ماجديبورج الألماني حامل اللقب

- الأهلي ممثل إفريقيا

- كيلسي البولندي ممثل أوروبا

- النجمة البحريني عن آسيا

- سان فيرناندو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية

- الخليج والنور (ممثلان عن السعودية)

- سان فرانسيسكو الأمريكي بطل أمريكا الشمالية

- جامعة كوينزلاند الأسترالي بطل أوقيانوسيا

- برشلونة

- فوكس برلين