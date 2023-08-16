رومانو: اتفاق مبدئي بين تشيلسي وجالاتاسراي بشأن حكيم زياش

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 12:03

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب

توصل تشيلسي الإنجليزي لاتفاق شفهي مبدئي مع جالاتاسراي التركي بشأن انتقال المغربي حكيم زياش.

وكشف فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" أن الصفقة ستخضع لمزيد من التفاصيل وكذلك الفحوصات الطبية، حيث يتوخى تشيلسي الحذر بعد ما حدث مع باريس سان جيرمان والنصر.

وفشل انتقال الجناح المغربي لسان جيرمان في يناير الماضي، وهو ما تكرر منذ عدة أسابيع مع النصر السعودي، وربطت بعض التقارير وجود مشاكل في الركبة للاعب البلوز في الفحص الطبي.

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ووفقا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق فإن النصر أوقف المفاوضات مع اللاعب المغربي بسببة عدم الاتفاق على بنود التعاقد.

أما موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي فذكر أن زياش لديه مشكلة في الركبة فشل بسببها في اجتياز الفحص الطبي الروتيني الذي يسبق توقيع العقود.

ونشر زياش صورة لركبتيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق مازحا "مشاكل في الركبة؟؟ حقا".

وسبق أن كشف برونو سالومون الصحفي بشبكة "فرانس بلو باريس" أن زياش لم يوقع عقود الانتقال لباريس سان جيرمان والسبب يعود إلى أن تشيلسي قد أرسل وثائق الانتقال 3 مرات بشكل غير صحيح.

وفقا للصحفي الفرنسي فإن باريس سان جيرمان سيتقدم بشكوى ضد تشيلسي بسبب السلوك الذي أبداه النادي الإنجليزي خلال المفاوضات.

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020.

وتوج مع الفريق بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

وينتهي تعاقد زياش مع النادي الإنجليزي في صيف عام 2025.

حكيم زياش تشيلسي جالاتاسراي
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