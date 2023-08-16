رئيس نادي المطرية يعلن تقدمه بمذكرة لاتحاد الكرة بشأن المباراة الفاصلة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 11:41

كتب : رضا السنباطي

شعار اتحاد الكرة

كشف محمود زكي رئيس نادي المطرية عن استعداداه التقدم بمذكرة لاتحاد الكرة على خلفية إقامة مباراة فاصلة بين ناديي دياموند والمطرية لتحديد المقعد الممثل لأندية دوري الدرجة الرابعة في الجمعية العمومية للاتحاد.

ويسعى النادي للاعتراض عن طريق مذكرة موضحا أسبابه ولعرضها على مجلس الإدارة في موعد غايته غدا الخميس.

وأخطر اتحاد الكرة الناديين بإقامة المباراة الفاصلة يوم 1 سبتمبر المقبل في ملعب اتحاد الشرطة في العباسية.

أخبار متعلقة:
مباراة فاصلة بين دياموند والمطرية لتحديد مقعد الدرجة الرابعة في عمومية اتحاد الكرة الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد موعد ومكان السوبر المحلي بنظامه القديم اتحاد الكرة يعلن تزكية مجلس إدارة رابطة الأندية.. وموعد اختيار الرئيس والنائب مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك فقد مقعده في رابطة الأندية باعتذار أمير مرتضى

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

يأتي ذلك نظرا لتساوي الناديين في الجدارة الرياضية بنسبة 3% لكل منهما وهي النسبة التي تحدد ممثل القسم الرابع في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عن إقليم القاهرة الكبرى لموسم 2022-2023.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 134 عضوا بواقع 18 نادي للدوري الممتاز، و48 نادي للدرجة الثانية، و60 نادي للدرجة الثالثة و5 أندية للدرجة الرابعة، و3 من الأندية الحاصلة على بطولات الكرة الشاطئية والصالات والكرة النسائية.

اتحاد الكرة نادي المطرية
نرشح لكم
النجوم يعلن عبر في الجول تعيين محمد حمص مدير فني مباراة فاصلة بين دياموند والمطرية لتحديد مقعد الدرجة الرابعة في عمومية اتحاد الكرة دوري المحترفين - لافيينا يتعاقد مع أوين خبر في الجول - القناة يتمم اتفاقه لضم الإخميمي الثامن.. أحمد مجدي يعود إلى غزل المحلة دكرنس يعترض على دوري المحترفين: الدور الواحد يخل بتكافؤ الفرص.. هذه مطالبنا وسنلجأ للقضاء اتحاد الكرة يعلن نظام الصعود والهبوط في الدرجة الثانية.. وطريقة مختلفة بعد موسم دوري المحترفين - غزل المحلة يضم محمود غالي
أخر الأخبار
سان جيمس بارك يستضيف وديتي السعودية في أجندة سبتمبر 4 دقيقة | السعودية
بلد الوليد يعلن انتقال لاعبه المغربي إلى الوحدة السعودي 16 دقيقة | ميركاتو
كرة يد - انطلاق البطولة العربية للأندية لتحديد المتأهل الأخير لـ كأس العالم 31 دقيقة | كرة يد
رومانو: اتفاق مبدئي بين تشيلسي وجالاتاسراي بشأن حكيم زياش 31 دقيقة | ميركاتو
ذا أثليتك: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع ساوثامبتون لضم لافيا 41 دقيقة | ميركاتو
رئيس نادي المطرية يعلن تقدمه بمذكرة لاتحاد الكرة بشأن المباراة الفاصلة 54 دقيقة | الدرجة الثانية
بعد 6 أعوام.. بطل العالم يعود إلى روما 57 دقيقة | ميركاتو
اخصائي التأهيل بـ الأهلي يعلن رحيله عن النادي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي