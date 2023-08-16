بعد 6 أعوام.. بطل العالم يعود إلى روما

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 11:37

كتب : FilGoal

ليوناردو باريديس - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان انتقال لاعبه الأرجنتيني ليوناردو باريديس إلى صفوف روما في صفقة انتقال دائم.

وأفاد سان جيرمان في بيان: "بعد موسم قضاه في يوفنتوس على سبيل الإعارة ، انتقل لياندرو باريديس إلى روما بشكل دائم".

من جهته، ذكر روما في بيان: "يُسعد نادي روما الإعلان عن التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني حتى صيف 2025".

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وبذلك يعود الأرجنتيني بطل العالم 2022 إلى روما بعدما رحل منه في 2017.

قبل تجربة يوفنتوس، سبق لباريديس اللعب مرتين في الدوري الإيطالي رفقة كييفو فيرونا وروما.

في يونيو الماضي، أعلن يوفنتوس رحيل لاعبه لياندرو باريديس بعد نهاية إعارته من باريس سان جيرمان.

وخاض اللاعب الأرجنتيني 35 مباراة مع يوفنتوس سجل خلالهم هدفا.

وكان يوفنتوس ضم باريديس الصيف الماضي معارا مجانا مع أحقية شراءه نهائيا بنهاية الموسم.

وكان من المفترض أن يكلف انتقال باريديس إلى يوفنتوس نهائيا 22.6 مليون يورو تدفع في 3 سنوات، مع إضافة 2.2 مليون يورو يمكن أن ترتفع إلى 3 ملايين حال تحقيق أهداف رياضية معينة.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عاما انضم لسان جيرمان قادما من زينيت سان بطرسبرج في عام 2019.

وخاض باريديس مع سان جيرمان 117 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 10.

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