وكيل زينهو جانو يكشف لـ في الجول حقيقة اقترابه من الانضمام لـ الأهلي

كشف باسكال جيرومان وكيل زينهو جانو لاعب فريق حقيقة وجود مفاوضات متقدمة لانضمام اللاعب إلى صفوف الأهلي.

وربطت بعض التقارير المهاجم الغيني بالانتقال لصفوف الأهلي في الصيف الجاري.

وقال جيرومان لـ FilGoal.com: "في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات مع الأهلي، العديد من الأندية مهتمة بضم اللاعب".

وأضاف "الأمر ليس سهلا لأنه يمتلك عقدا يمتد لموسم مع خيار التمديد لموسم آخر مع زولته في بلجيكا".

وينتهي تعاقد اللاعب مع فريقه بنهاية الموسم الجاري 2023-2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأتم مشددا "ليست المرة الأولى التي أسمع فيها بوجود اهتمام من نادٍ مصري لضم اللاعب، لكن لا توجد مفاوضات حقا".

وخاض الغيني البالغ 29 عاما 57 مباراة بقميص زولته سجل خلالها 28 هدفا وصنع 6 منذ انضمامه.

وقضى الدولي الغيني مسيرته في بلجيكا مع أندية كلوب بروج ولوميل يونايتد وموسكورن وبيفيرين وأوستنده وجينك ورويال أنتويرب وكوتريخت.

وخلال مسيرته حقق 3 ألقاب، بطل الدوري والسوبر البلجيكي مع جينك، وبطل كأس بلجيكا مع أنتويرب.

خلال مسيرته مع الأندية خاض الغيني 272 مباراة سجل 94 هدفا وصنع 18.

وخاض زينو مع منتخب غينيا بيساو 5 مباريات سجل خلالها 4 أهداف.