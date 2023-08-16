ذا أثليتك: مانشستر سيتي يوافق على عرض النصر لضم لابورت

وافق مانشستر سيتي على العرض المقدم من النصر السعودي لضم إيمريك لابورت.

ويرتبط لابورت مدافع مانشستر سيتي بتعاقد مع فريقه الإنجليزي لمدة موسمين مقبلين.

وكشف موقع ذا أثليتك عن حصول النصر السعودي على موافقة مانشستر سيتي لبيع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.

وعانى لابورت الموسم الماضي، إذ لم يشارك سوى في 12 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي.

وشارك لابورت كبديل في فوز مانشستر سيتي على بيرنلي بافتتاح مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن موافقة مانشستر سيتي على العرض تأتي بعد التعاقد الرسمي مع جوسكو جفارديول مدافع كرواتيا من لايبزيج.

ودعم النصر صفوفه هذا الموسم بضم كل من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس.

وكان قد تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

وأوضح تقرير ذا أثليتك أن المدافع الإسباني منفتح أيضا على الانتقال للدوري السعودي.

وكان لابورت قد انتقل إلى مانشستر سيتي في يناير 2018 قادما من أتليتك بلباو.