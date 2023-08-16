رباعية جديدة.. ميسي يقود إنتر ميامي لـ نهائي كأس الدوريات والتأهل لأبطال كونكاكاف 2024

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للتأهل لنهائي كأس الدوريات بالفوز على فلادليفيا يونيون بنتيجة 4-1.

ميسي سجل هدفا وقاد فريقه بعد الوصول للنهائي لحجز بطاقة تأهله لنهائيات كأس أبطال كونكاكاف 2024 لأول مرة في تاريخه والتي يتأهل بطلها لكأس العالم للأندية 2025.

وتقدم إنتر ميامي مبكرا بهدف جوزيف مارتينيز في الدقيقة الثالثة.

ثم تبعه ليونيل ميسي بهدف من تسديدة أرضية بعيدة المدى بعدما ركض بالكرة من منتصف الملعب لما يقارب 30 مترا صوب مرمى الخصم.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل جوردي ألبا أول أهدافه بقميص الفريق من انفراد تام.

ورغم تقليص بدويا النتيجة في الشوط الثاني، سجل البديل ديفيد رويز الهدف الرابع لكتيبة الفريق الوردي في الدقيقة 84 مؤكدا فوز فريقه والوصول للنهائي.

ولأول مرة في تاريخ إنتر ميامي يحقق الفريق الفوز في 3 مباريات متتالية وتسجيل 4 أهداف.

وحصد ميسي مع إنتر ميامي 6 مباريات حصد جائزة رجل المباراة خلال 5 منها.

وسيلتقي إنتر ميامي مع ناشيفيل في النهائي بعدما فاز الأخير على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-0 في ثاني مباريات المربع الذهبي.

وإذا حقق ميسي لقب كأس الدوريات سيكون اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب مع الأندية والمنتخبات برصيد 44 لقبا متخطيا البرازيلي داني ألفيش.

ويتصدر ليونيل ميسي ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف.

وستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في الرابعة فجرا على ملعب جيدوس بارك معقل ناشيفيل.