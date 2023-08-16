مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس.. السوبر الأوروبي وبداية مشوار حمدي فتحي

السوبر الأوروبي وبداية مشوار حمدي فتحي مع الوكرة ضمن أبرز مباريات اليوم.

يقدم FilGoal.com أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023.

السوبر الأوروبي

في اليونان يلتقي مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا مع إشبيلية بطل الدوري الأوروبي في كأس السوبر الأوروبي.

المباراة تبدأ في العاشرة مساءً وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويسعى مانشستر سيتي حصد اللقب الأول في تاريخه من الفرصة الأولى.

فيما يأمل إشبيلية في حصد اللقب الثاني بعد نسخة 2006، إذ يعد أكثر من خسر نهائيات السوبر الأوروبي برصيد 5 مرات آخرها في 2020 ضد بايرن ميونيخ.

دوري نجوم قطر

يبدأ حمدي فتحي مشواره الاحترافي مع الوكرة القطري في الجولة الأولى في افتتاح الموسم.

وتستهل المسابقة مبارياتها بلقاء الوكرة ومعيذر في السادسة والنصف مساءً وتذاع عبر قناة الكاس 1.