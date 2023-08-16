بودولسكي: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية

كشف لوكاس بودلسكي نجم بايرن ميونيخ السابق عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه هذا الصيف.

ويلعب صاحب الـ38 عاما ضمن صفوف نادي جورنيك زابجة البولندي.

وقال بودلسكي عبر قناة الأهلي: "مارسيل كولر هو من اكتشفني في كولن عندما كان عمري 17 عاما. تحدثت معه وأرسلت له التهنئة بعد نجاحه في الحصول على دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي".

وأضاف "اللعب في كأس العالم للأندية فرصة كبيرة لمواجهة فرق عالمية على غرار مانشستر سيتي. كولر قد يحقق المفاجأة ويقود الأهلي لتحقيق اللقب".

وكشف "لم يتواصل معي أحد من الأهلي. إنه فريق عظيم ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وفريق بطولات، لكن سؤالي للنادي الأهلي هل يقبلون بي وأنا عمري 38 عاما؟".

وأكمل: "عمر مرموش لاعب قوي ولديه إمكانيات مميزة للغاية ويلعب في فريق طور نفسه، وأتمنى أن يظهر بشكل رائع في تجربته الجديدة مع فرانكفورت".

وأتم: "محمد صلاح من أفضل اللاعبين المصريين على مر العصور. إنه يصنع الكثير من أجل بلاده والانجازات التي يحققها تساعد على نقل صورة جيدة عن اللاعب المصري في أوروبا".

وسبق لـ بودولسكي اللعب في أندية كولن وبايرن ميونيخ وأرسنال وخاض 130 مباراة بقميص منتخب ألمانيا وتوج بلقب كأس العالم 2014.

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