نيمار: اتخذت القرار الصحيح بانتقالي لـ الهلال

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

يرى نيمار دا سيلفا قائد منتخب البرازيل أنه اتخذ القرار الصحيح بانتقاله لصفوف الهلال السعودي.

وأعلن الهلال ضم نيمار صاحب الـ31 عاما وتوقيعه عقدا يربطه بالنادي السعودي لعامين.

وقال نيمار في تصريحات عبر حساب ناديه الجديد: "الهلال ناد كبير ويملك مشجعين رائعين وهو الأفضل في آسيا".

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وتابع "كل هذا يجعلني أشعر أني اتخذت القرار الصحيح في الوقت المناسب، مع النادي المناسب".

واختتم "أحب الفوز وتسجيل الأهداف، وأعتزم الاستمرار في ذلك في السعودية مع الهلال".

نيمار كان انضم إلى سان جيرمان في عام 2017 قادما من برشلونة بعد فسخ تعاقده مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وخاض نيمار مع سان جيرمان 173 مباراة سجل خلالهم 118 هدفا وصنع 77 آخرين.

وأصبح نيمار خامس صفقات الهلال الصيف الجاري بعد كل من مالكوم وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش وكاليدو كوليبالي.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس البرازيلي الذي خاض معه 138 مباراة سجل خلالهم 71 مباراة وصنع 37 آخرين.

ومع برشلونة خاض 186 مباراة سجل فيهم 105 هدف وصنع 76 آخرين.

باريس سان جيرمان الهلال السعودي نيمار
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